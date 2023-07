Tea at Nine Les Disquaires Paris, 19 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 19 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Accès : 5 EUR

A découvrir aux Disquaires !

Tea at Nine est un groupe formé au cours de l’année 2021 en région parisienne. Ce quartet issu du jazz, du rock, et des musiques improvisées cultive un éclectisme et un goût pour l’exploration musicale. C’est ainsi que Tea at Nine se crée son propre univers sur des textes en anglais aussi bien qu’en portugais, teinté de poésie, de lyrisme et de groove.

Chant : Margot Perry

Guitare : Théo Farand

Basse : Thomas Darras

Batterie : Tristan Chevallier »

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Contact :

Tea at Nine