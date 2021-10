Fleury-les-Aubrais La Passerelle Fleury-les-Aubrais, Loiret Te souviens tu père noel La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

Te souviens tu père noel

du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 22 décembre 2019

du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 22 décembre 2019 à La Passerelle

conte en musique par harmonie sur le thème de noel trois quart dheure de spectacle

entree libre dans la limite des places disponibles

La Passerelle 57 Boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-12-21T16:00:00 2019-12-21T17:30:00;2019-12-22T11:00:00 2019-12-22T12:00:00

