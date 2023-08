Visite du Théâtre du Briançonnais TDB – Théâtre Du Briançonnais – Scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire Briançon, 16 septembre 2023, Briançon.

Visite du Théâtre du Briançonnais 16 et 17 septembre TDB – Théâtre Du Briançonnais – Scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire inscription obligatoire

Le théatre vous ouvrira ses portes pour une visite des coulisses et une découverte des métiers du spéctacle vivant

TDB – Théâtre Du Briançonnais – Scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire 21 avenue de la république 05100 Briançon Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 25 52 42 http://www.theatre-du-brianconnais.eu http://www.facebook.com/theatrehautesalpes/;https://www.instagram.com/theatredubrianconnais/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.92.25.52.40 »}, {« type »: « email », « value »: « rp@theatre-du-brianconnais.eu »}] Scène conventionnée pour les écritures d’ici et d’ailleurs et Pôle régional de développement culturel, le théâtre du Briançonnais propose un projet artistique ouvert à la création contemporaine et à l’émergence de nouveaux talents, auteurs et metteurs en scène.

Il propose de découvrir les différentes disciplines du spectacle vivant que sont le Théâtre, la Musique, le Cirque, la Danse, et les Arts de la rue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

