du mardi 6 juillet au mardi 24 août à Bègles plage

Le jeu est un mélange de volley-ball et de handball : on marque des points en faisant rebondir un ballon dans un « cadre » disposé à chaque extrémité du terrain, de telle sorte que l’adversaire ne puisse rattraper le ballon par la suite. Le cadre étant un trampoline incliné qui permet le rebond du tir.

GRATUIT – Inscriptions sur place

Le mix parfait entre volleyball et handball

2021-07-06T10:30:00 2021-07-06T11:30:00;2021-07-27T10:30:00 2021-07-27T11:30:00;2021-08-03T10:30:00 2021-08-03T11:30:00;2021-08-10T10:30:00 2021-08-10T11:30:00;2021-08-17T10:30:00 2021-08-17T11:30:00;2021-08-24T10:30:00 2021-08-24T11:30:00

