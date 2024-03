Tchou Tchou du marais Accueil de loisirs Jacques Prévert Nalliers, samedi 23 mars 2024.

Tchou Tchou du marais Accueil de loisirs Jacques Prévert Nalliers Vendée

Accompagnez votre enfant dans des espaces de jeux et d’éveils et échangez avec une psychologue, Murielle Servant.

Enfant de 4 ans

Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Accueil de loisirs Jacques Prévert 1 rue de la corderie

Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire

L’événement Tchou Tchou du marais Nalliers a été mis à jour le 2024-03-04 par Vendée Expansion