Fort-Mahon-Plage Somme Fort-Mahon-Plage 15 15 Pour la première fois, Françoise Desmaret dite Tchottre Françoise, se lance dans un one woman show !!! Animatrice sur France Bleu Picardie dans l’émission “t’es d’min coin” elle nous propose un nouveau spectacle où culture picarde et rires sont au programme.

Les bénéfices du spectacle seront entièrement reversés à la station SNSM de Fort-Mahon-Plage. Entrée 15€ – Billetterie à l’office de tourisme Pour la première fois, Françoise Desmaret dite Tchottre Françoise, se lance dans un one woman show !!! Animatrice sur France Bleu Picardie dans l’émission “t’es d’min coin” elle nous propose un nouveau spectacle où culture picarde et rires sont au programme.

