Tchot Souper – Samedi 25 mars Laboissière-en-Santerre Laboissière-en-Santerre SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT PAYS DE PARMENTIER Laboissière-en-Santerre Catégories d’Évènement: Laboissière-en-Santerre

Somme

Tchot Souper – Samedi 25 mars Laboissière-en-Santerre, 25 mars 2023, Laboissière-en-Santerre SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT PAYS DE PARMENTIER Laboissière-en-Santerre. Tchot Souper – Samedi 25 mars Rue du Lignières Laboissière-en-Santerre Somme

2023-03-25 19:00:00 – 2023-03-25 21:00:00 Laboissière-en-Santerre

Somme Laboissière-en-Santerre 15 Le principe : autour d’un délicieux repas profitez des anecdotes et histoires de la « Tchotte Françoise » le tout en picard bien-sûr ! Le principe : autour d’un délicieux repas profitez des anecdotes et histoires de la « Tchotte Françoise » le tout en picard bien-sûr ! contact@otparmentier.fr +33 6 71 98 66 43 Parmentier Tourisme

Laboissière-en-Santerre

dernière mise à jour : 2023-01-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT PAYS DE PARMENTIER

Détails Catégories d’Évènement: Laboissière-en-Santerre, Somme Autres Lieu Laboissière-en-Santerre Adresse Rue du Lignières Laboissière-en-Santerre Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT PAYS DE PARMENTIER Ville Laboissière-en-Santerre SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT PAYS DE PARMENTIER Laboissière-en-Santerre lieuville Laboissière-en-Santerre Departement Somme

Laboissière-en-Santerre Laboissière-en-Santerre SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT PAYS DE PARMENTIER Laboissière-en-Santerre Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laboissiere-en-santerre-sim-aisneoisesomme-hdf-ot-pays-de-parmentier-laboissiere-en-santerre/

Tchot Souper – Samedi 25 mars Laboissière-en-Santerre 2023-03-25 was last modified: by Tchot Souper – Samedi 25 mars Laboissière-en-Santerre Laboissière-en-Santerre 25 mars 2023 Laboissière-en-Santerre Laboissière-en-Santerre Somme Rue du Lignières Laboissière-en-Santerre Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT PAYS DE PARMENTIER Somme

Laboissière-en-Santerre SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT PAYS DE PARMENTIER Laboissière-en-Santerre Somme