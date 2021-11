Paris Théâtre de la Ville - Espace Cardin île de France, Paris Tchiloli Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Tchiloli Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 30 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 30 juin au 2 juillet 2022 :

jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h30

payant

Un évènement, une tradition théâtrale unique transmise depuis quatre siècles : le théâtre des colons portugais de São Tomé démasqué et réinventé par la population locale. Dans l’île africaine de São Tomé, sur l’Équateur, à trois cents kilomètres au large du Gabon, se perpétue le Tchiloli, une des formes de théâtre traditionnel les plus originales de la culture populaire. Unique en Afrique, il combine théâtre, danse et musique. Le Tchiloli trouve son origine dans des pièces médiévales européennes, racontant les romances de Charlemagne, apportées à São Tomé, pour la distraction des colons portugais. Les esclaves les copièrent, en y intégrant toutes sortes de rites traditionnels, choisissant de reproduire à leur manière, un épisode qui met en scène un procès contre la famille de Charlemagne, une mise en cause du pouvoir. Le récit qui fait du Prince Carlotto, le fils de Charlemagne, un meurtrier par amour, place la base de la première revendication à la justice. L’empereur osera-t-il condamner à mort son propre enfant ? Aujourd’hui, les troupes de l’île ne cessent d’ajouter des détails à une dramaturgie délirante, en gardant la structure originale. Les acteurs, tous des hommes, jouent sur les places des villages. Ils gardent leur rôle, transmis de génération en génération, toute leur vie. Ils sont vêtus de redingotes noires, ornées de rubans multicolores et de sequins, de bicornes, de masques et de gants blancs. Entre les scènes, les acteurs dansent au son de l’orchestre, composé de flûtes et de percussions. Mais le Tchiloli est beaucoup plus qu’une trace de la culture du colonisateur, il démasque les rapports de pouvoir. Il s’agit d’un véritable fragment d’archéologie théâtrale qui vit. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m) Bus 235 / 238

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277 Spectacles -> Théâtre Étudiants;En famille

Date complète :

2022-06-30T20:00:00+02:00_2022-06-30T21:30:00+02:00;2022-07-01T20:00:00+02:00_2022-07-01T21:30:00+02:00;2022-07-02T20:00:00+02:00_2022-07-02T21:30:00+02:00

tdv

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de la Ville - Espace Cardin Adresse 1 avenue Gabriel Ville Paris lieuville Théâtre de la Ville - Espace Cardin Paris