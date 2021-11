Marseille Mon Café Bouches-du-Rhône, Marseille TCHICAOS Mon Café Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

TCHICAOS

Mon Café, le samedi 27 novembre

Mon Café, le samedi 27 novembre à 20:00

Trio bien sympa de musique du Cap-Vert avec 2 chanteurs-guitaristes: Ilson et Aristide et 1 percussionniste: Christophe Monteiro. Ils chantent des mornas, des funanas et des coladeras, ce sont de très belles musiques rythmées du Cap-vert, en créole et en portugais. Venez voyager avec nous à Mon Café.

Entrée libre

♫MUSIQUE DU CAP VERT♫ Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T22:30:00

