Tchéky Karyo LE CAC, 3 mars 2023, CONCARNEAU. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:45 (2023-03-03 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. LE CAC – Ville de Concarneau présente (1-1068963 ; 2-1068964 ; 3-1068965) Bien connus des plateaux de théâtre de cinéma, Tchéky Karyo a une autre obsession : la musique. Derrière la voix puissante de Tchéky, « Les Bienveillants » quatre musiciens déterminés qui amènent leurs inspirations, de Bashung à PJ Harvey, de Ferré à Bowie, de Brel à Nick Cave. Pas complètement rock, pas vraiment jazz, entre chanson et expérimentation, le disque « Angel's confess » est un de ces ovnis qui traversent le ciel de la musique sans se soucier des routes déjà tracées. Hypnotique, chaque chanson y est mise en scène, ciselée comme un petit film à la dramaturgie vibratoire et sensuelle. Tchéky y avance avec ses convictions, son obsession du sacré, son funambulisme élégant, comme un passeur de mémoires doté d'une inlassable curiosité.



Réservations PMR 02.98.50.36.43

