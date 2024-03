TCHATCHEUR COMEDY CLUB L’ESPACE COMEDIE Lille, samedi 13 avril 2024.

Premier Comedy Club de stand-up à Lille, qui depuis sa création en 2017 a vu défiler des stars de l’humour comme Paul Mirabel, Fanny Ruwet ou encore Ilyes Djadel.Véritable révélateur de talents, depuis sa création en 2017, le Tchatcheur comedy club est le temple du stand up à Lille. On ne compte plus les nombreuses stars de l’humour actuelles qui sont venues fouler notre scène. A chaque séance plusieurs humoristes se succèdent : certains sont connus, d’autres n’attendent qu’à se faire connaître, mais une chose est sure : ils sont tous talentueux et vous feront rire aux éclats !Le billet comprend : le spectacle une boisson incluseCatégorie 1 : Spectacle cocktail Catégorie 2 : Spectacle bièreCatégorie 3 : Spectacle boisson soft Une libre participation au chapeau vous sera proposé par l’artiste à la fin du spectacle. Nous vous recommandons de vous présenter 30 minutes avant le début du spectacle.

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ESPACE COMEDIE 136 RUE SOLFÉRINO 59000 Lille 59