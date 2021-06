TCHATCHE ET SCIENCES Bouzigues, 22 juin 2021-22 juin 2021, Bouzigues.

TCHATCHE ET SCIENCES 2021-06-22 – 2021-06-22

Bouzigues 34140

Mythes et légendes des créatures marines

Participez à une Tchatche & Bidule ! Le concept : l’intervenant se base sur un objet pour raconter sa vie de chercheur et scientifique et vous fait partager ses découvertes. Venez échanger, discuter et poser toutes vos questions lors des Tchatches et sciences animées par Kimiyo.

Partez à la rencontre des créatures des profondeurs abyssales avec Pascal Zani, plongeur et instructeur national de biologie subaquatique à la FFESSM.

>> Le Mardi 22 juin à 18h30

Gratuit sur réservation au 04.67.78.33.57

