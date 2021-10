TCHATCHE Château-Gontier-sur-Mayenne, 3 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

TCHATCHE 2022-05-03 20:30:00 – 2022-05-03 21:20:00 Château-Gontier 4, bis, Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

De la tête aux pieds, nos anatomies sont effectivement très bavardes! Sans un mot, elles sont capables de nous raconter la vie, la rencontre, l’autre, de manière poétique, joyeuse et débridée.

Vingt ans après leur premier spectacle « Papotages », Jérôme Ferron et Frédérike Unger redonnent la parole aux différentes parties du corps. « Tchatche » prend la relève et profite de la vivacité du hip-hop pour relancer la discussion. Car oui, le corps discute, avec douceur ou véhémence, subtilité et engagement, frivolité ou passion. Comme il faut être deux pour discuter, les interprètes se découvrent, jouent, testent et se rencontrent enfin avec les spectateurs émus pour témoins.

A partir de 6 ans

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Deux danseurs mélangent le vocabulaire de la danse hip hop et contemporaine pour nous faire entendre le langage du corps.

De la tête aux pieds, nos anatomies sont effectivement très bavardes! Sans un mot, elles sont capables de nous raconter la vie, la rencontre, l’autre, de manière poétique, joyeuse et débridée.

Vingt ans après leur premier spectacle « Papotages », Jérôme Ferron et Frédérike Unger redonnent la parole aux différentes parties du corps. « Tchatche » prend la relève et profite de la vivacité du hip-hop pour relancer la discussion. Car oui, le corps discute, avec douceur ou véhémence, subtilité et engagement, frivolité ou passion. Comme il faut être deux pour discuter, les interprètes se découvrent, jouent, testent et se rencontrent enfin avec les spectateurs émus pour témoins.

A partir de 6 ans

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

dernière mise à jour : 2021-09-30 par