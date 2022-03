[Tchatche Bâthestia] Assainissement non collectif Moustey, 7 avril 2022, Moustey.

[Tchatche Bâthestia] Assainissement non collectif Moustey

2022-04-07 18:30:00 – 2022-04-07 21:00:00

Moustey Landes Moustey

L’assainissement non collectif à l’échelle du particulier et la gestion de l’eau à la parcelle

L’assainissement non collectif peut devenir un casse-tête pour beaucoup d’habitants non raccordés au tout à l’égout quand il sont confrontés à cette problématique. Il est réglementé par des normes assez contraignantes et des processus de validation par les organismes qui les encadrent plutôt complexes. Pour autant, ils sont nécessaires pour s’assurer d’un équilibre écologique et sanitaire pour le territoire.

A l’heure où l’eau est en train de devenir une ressource de plus en plus rare, particulièrement dans la Haute Lande, des solutions durables, esthétiques et à faible impact sur l’environnement existent. Elles s’adressent aux particuliers, aux détenteurs d’hébergements touristiques, mais aussi aux exploitations agricoles et aux collectivités ou regroupements d’habitations.

+33 6 87 72 64 90

Moustey

