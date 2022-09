Tchatchades et Galéjades Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Tchatchades et Galéjades Aix-en-Provence, 3 octobre 2022, Aix-en-Provence.

Campus Schuman / CREPS PACA / BU des Fenouillêres / Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste / Crous des Gazelles

2022-10-03 – 2022-10-07

Bouches-du-Rhône Les lieux de rendez-vous :



Le 3 octobre

‚óè à 14h : Bibliothêque Universitaire des Fenouillêres



Le 4 octobre :

‚óè à 10h : CREPS PACA

‚óè à 12h : Campus Schuman / Faculté de Lettres

‚óè à 19h : Crous / Théâtre Les Gazelles



Le 5 octobre :

‚óè à 10h30 : CSC Jean-Paul Coste

‚óè à 14h : CSC Jean-Paul Coste

‚óè à 17h : Bibliothêque Universitaire des Fenouillêres



Le 6 octobre :

‚óè à 12h : Campus Schuman / Faculté de Droit

‚óè à 19h : Crous / Théâtre Les Gazelles



Le 7 octobre

‚óè à 13h : CREPS PACA. Aujourd’hui peut-on rire à nouveau de bon c≈ìur, dans un bon vieux fou-rire des familles ? Le comédien, Christian Mazzuchini propose la visite impromptue d’un acteur dans la ville, à la fac, devant le Resto U chez vous ou ailleurs, tant que c’est festif ! theatredumaquis@wanadoo.fr +33 6 65 05 53 39 Aix-en-Provence

