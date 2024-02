Tchan tchan tango Salle Clarisse Brian Sainte-Foy-la-Grande, samedi 16 mars 2024.

Tchan tchan tango Salle Clarisse Brian Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Théâtre musique et chant

Trois jeunes femmes racontent leur rencontre avec le tango. La révélation que celui-ci provoque chez chacune d’elles va bouleverser leur vie: elles vont découvrir ce qu’elles sont réellement et non ce que la société voudrait faire d’elles…Le tango sera une chance. Tchan tchan comme ces deux accords qui sonnent la mort du tango à la fin de de la musique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:00:00

Salle Clarisse Brian 8 rue Jean Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebenisterie33@gmail.com

