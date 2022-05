TCHAMITCHIAN / LE QUANG <+> EMLER / ECHAMPARD LE TRITON, 9 juillet 2022, Les Lilas.

Suite et fin ce soir de cette première édition de notre nouvelle Académie d’été “ImproTriton” ainsi que de nos concerts des compagnons « profs » du Triton. Pour fêter comme il se doit cette nouveauté, en même temps que la fin du trimestre, place à un magnifique double plateau composé de quatre génies de l’improvisation, que les spectateurs du Triton connaissent et apprécient. Tout d’abord, ce sera une rencontre inédite entre le contrebassiste Claude Tchamitchian et le saxophoniste Vincent Lê Quang, deux virtuoses réputés pour leur finesse et leur élégance. Puis, s’en suivra un duo entre deux grands artistes qui écrivent à quatre mains leur vie musicale depuis près de 20 ans : le pianiste Andy Emler et le batteur Éric Échampard. Enfin, comme hier, les quatre musiciens du soir partageront la scène pour un mini-set en “total free”… **Claude Tchamitchian** contrebasse **Vincent Lê Quang** saxophone **Andy Emler** piano **Éric Échampard** batterie

