TCHAMITCHIAN / HUBY / ROY LE TRITON, 17 juin 2022, Les Lilas.

TCHAMITCHIAN / HUBY / ROY

LE TRITON, le vendredi 17 juin à 20:30

Le trio Amarco a été créé en 2006 par Claude Tchamitchian. Le choix du « total acoustique » et du « total improvisé » est délibéré. La dimension magique de la formation en trio, la somme de leurs expériences, l’envie d’inventer in situ des textures, des chants et/ou des architectures font des trois musiciens les éléments d’un orchestre constamment aléatoire, avec jubilation et sans tabous. « Chacun a tour à tour recours à la magnifique sonorité “naturelle” de son instrument ou à des effets de bruitages sur les cordes ou le corps de celui-ci, et l’on passe de moments de pure beauté mélodique à d’autres où le déluge se déclenche. Le tout sans partitions, et donc dans une extrême attention à l’autre qui permet au volume sonore de s’enfler ou de décroître en vagues harmonieuses sans que rien ne semble prémédité. Soit un voyage passionnant où alternent moments de rêverie, éléments de surprise et invitations à une danse hétérodoxe mais bien présente dans la vibration de ces douze cordes. » Thierry Quénum **Claude Tchamitchian** contrebasse **Régis Huby** violon **Guillaume Roy** alto

TARIF E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérents du Triton 12 € – Jeune 8 € ; BILLETTERIE : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

Amarco Trio

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T20:30:00 2022-06-17T22:00:00