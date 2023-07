Tchaïkovski, « Pathétique », Asmik Grigorian / Mikko Franck Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Tchaïkovski, « Pathétique », Asmik Grigorian / Mikko Franck Maison de la Radio et de la Musique Paris, 15 septembre 2023, Paris. Le vendredi 15 septembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant De 10 à 67€. Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert symphonique avec l’Orchestre philharmonique de Radio France. C’est son testament poignant et probablement autobiographique que Tchaïkovski livre dans cette ultime symphonie, la Pathétique, pleine d’émotions subjectives, créée quelques jours avant une mort énigmatique. Mikko Franck et l’Orchestre Philharmonique retrouvent Asmik Grigorian, soprano autant que tragédienne, véritable torche vive qui illuminera les Quatre derniers Lieder de Richard Strauss: les derniers feux du romantisme éclairent un monde qui n’est déjà plus, alliage de mélodies crépusculaires et d’harmonies grisantes. L’imaginatif Benjamin Attahir dédie, lui, un Stabat Mater à la Maîtrise. BENJAMIN ATTAHIR

Stabat Mater – versets I à IV (commande de Radio France – création mondiale) RICHARD STRAUSS

Quatre derniers Lieder PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI

Symphonie no 6 « Pathétique » ASMIK GRIGORIAN soprano

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE*

SOFI JEANNIN cheffe de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/tchaikovski-pathetique contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228877755382

Asmik Grigorian © Baltakys Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la Radio et de la Musique Adresse 116 avenue du Président Kennedy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la Radio et de la Musique Paris

Maison de la Radio et de la Musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/