.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit Entrée gratuite sur inscription Conférence musicale « Tchaïkovski et la France » présentée par Denis von Meck Conférence musicale « Tchaïkovski et la France » présentée par Denis von Meck, le mardi 14 novembre à 19 h. Descendant des familles Tchaïkovski et von Meck, auteur, éditeur, mécène, collectionneur, Denis von Meck racontera quels liens unissaient le grand compositeur russe avec la France depuis sa plus tendre enfance, quelle était l’influence de la culture française sur ses oeuvres, l’histoire de son amitié avec Nadejda von Meck et de ses rencontres avec les compositeurs français. Son récit sera accompagné au piano par Julian Milcent, Olivier Benoit et Celestin Le Cain. Programme musical de la soirée : œuvres de Tchaïkovski et Debussy. L’entrée gratuite sur inscription préalable. Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe 1 quai Branly 75007 Paris Contact : https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/all-events/-/asset_publisher/SSfO0OPttYnG/content/-tchaikovski-et-la-france-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fcentrerusbranly.mid.ru%3A443%2Ffr_FR%2Fall-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SSfO0OPttYnG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_SSfO0OPttYnG_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fview +33140603820 cscor@ambrussie.fr https://www.facebook.com/centrerusbranly https://www.facebook.com/centrerusbranly https://forms.gle/ucS2KofSXp64Zmm46

