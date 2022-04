TCHAÏKOVSKI ET LA BARONNE NADEJDA VON MECK, MÉCÈNE RUSSE (MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMÉLITES) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne 20 EUR La Baronne russe von Meck (1831-1894), veuve fortunée du fondateur du chemin de fer, entretient avec Tchaïkowski une correspondance passionnée : « Votre musique me baigne d’extase ». Cet amour jaloux, exclusif, mais platonique, exige que jamais ils ne se rencontrent, à Moscou, Florence ou Paris. Le compositeur lui répond comme à une chère amie. Sans plus. Durant trente ans elle lui offre une pension substantielle. Mais apprenant l’homosexualité du musicien, Nadejda, grande bourgeoise de la Russie tsariste, s’estime trahie. Elle cesse toute relation épistolaire et financière. Marie-Christine Barrault, toute en émotion, nous fera partager cette histoire étonnante en duo avec le formidable pianiste Denis Pascal, au fil des « Saisons » de Tchaïkovski. Tchaïkovski et la baronne Nadejda Von Meck, Mécène Russe est une création de Musique en Dialogue aux Carmélites ! La Baronne russe von Meck (1831-1894), veuve fortunée du fondateur du chemin de fer, entretient avec Tchaïkowski une correspondance passionnée : « Votre musique me baigne d’extase ». Cet amour jaloux, exclusif, mais platonique, exige que jamais ils ne se rencontrent, à Moscou, Florence ou Paris. Le compositeur lui répond comme à une chère amie. Sans plus. Durant trente ans elle lui offre une pension substantielle. Mais apprenant l’homosexualité du musicien, Nadejda, grande bourgeoise de la Russie tsariste, s’estime trahie. Elle cesse toute relation épistolaire et financière. Marie-Christine Barrault, toute en émotion, nous fera partager cette histoire étonnante en duo avec le formidable pianiste Denis Pascal, au fil des « Saisons » de Tchaïkovski. CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue du Périgord Toulouse

