Venez assister au concert de Noël, Casse-noisette de Tchaïkovski avec Petr Popelka. Le soir de Noël, la jeune Clara reçoit un casse-noisette qui se transforme en prince, tandis que les jouets s’animent et que tout le monde s’envole au royaume des friandises. Ainsi va ce « conte de fées sous forme de ballet » annoncé par le Théâtre Mariinsky de Saint-Petérsbourg, sur une chorégraphie d’Ivanov et Petipa, inspiré d’Hoffmann. Sur cette mince intrigue, Tchaïkovski verse des trésors de mélodies, jusqu’à l’audacieux usage du célesta dans la Danse de la fée dragée, qui fait le sel du deuxième acte. Pas de doute, Noël approche. PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI

Casse-noisette (ballet intégral) ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

