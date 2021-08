Tchaïkovski Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 11 octobre 2021, Toulouse.

Tchaïkovski

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, le lundi 11 octobre à 20:30

### L’âme de la musique russe **Au début du XIXe siècle, la noblesse russe parle plus volontiers le français que le russe.** Pas ou peu de classe moyenne cultivée. Un peuple laissé dans la misère. En musique, si les traditions populaires sont fortes, en particulier du côté de la musique d’église, il n’y a rien qui concerne la musique savante jusqu’à Glinka (1804-1857). Le mouvement de reconquête culturelle a débuté en littérature avec Pouchkine et Gogol. Il se poursuit en musique avec Glinka qui puise aux sources du folklore russe. Un petit demi-siècle plus tard, Tchaïkovski se déclare « russe jusqu’à la moelle des os ». Mais l’est-il autant qu’il l’affirme ? Conformiste, aspirant à un bonheur bourgeois qu’il ne trouvera jamais, Tchaïkovski éprouve des sentiments très mélangés pour le « Groupe des Cinq ». Son admiration va à Berlioz… De notre point de vue d’occidentaux, Tchaïkovski correspond à l’idée que nous nous faisons, peut-être à tort, de l’âme slave. Un grand écart permanent entre désespoir et joie frénétique. On retrouve ces contrastes violents dans sa musique, sentimentale parfois à l’excès. Reste l’incontestable talent du mélodiste que vous apprécierez dans les deux pièces pour violon dont Gilles Colliard a fait des versions avec accompagnement d’orchestre à cordes. Si les Quatre pièces romantiques de Dvorak sont dans ce même esprit romantique, Chostakovitch nous conduit quant à lui dans une ambiance crépusculaire. Cette symphonie de chambre, tirée du quatuor n°8, est tout simplement sidérante. Il est fréquent qu’à la fin, personne n’ait envie d’applaudir tant l’émotion a été forte. Pour les musiciens, c’est un peu la même chose. Ils en sortent comme hébétés. Gilles Colliard, Violon ### Programme **Piotr Ilitch Tchaïkovski** (1840-1893) : * _Sérénade mélancolique opus 26_ * _Souvenir d’un lieu cher opus 42_ Gilles Colliard, violon **AntonÍn Dvořák** (1841-1904) * _Quatre pièces romantiques_ Gilles Colliard, violon **Dmitri Chostakovitch** (1906-1975) * _Symphonie de chambre_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Orchestre de Chambre de Toulouse ](https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/concert/tchaikovsky-2/) ![]() ### Infos pratiques Lundi 11 et mardi 12 octobre à 20h30

