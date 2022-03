Tchaïka Films et Créart’UP présentent le court-métrage documentaire Les Muses Tanguent Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Tchaïka Films et Créart’UP présentent le court-métrage documentaire Les Muses Tanguent Le Point Ephémère, 7 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 07 avril 2022

de 21h00 à 21h20

gratuit

Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre… Les Muses Tanguent Découvrez les premières images du documentaire Les Muses Tanguent. Au travers des scènes de vie, répétitions musicales, interviews et voyages. Rencontrez Les Muses Tanguent : une fanfare féminine préparant un prestigieux contrat qui leur permettra de renouer avec la gloire passée. Ayant rejoint la fanfare récemment, la réalisatrice pose sur les fanfaronnes un regard jeune à l’aube de la vie active. Comment parviennent-elles à conjuguer les injonctions de leur quotidien et cet espace de liberté? Les Muses Tanguent c’est une réflexion festive sur le passage à l’âge adulte. La projection sera suivie d’un concert des Muses Tanguent. Tchaïka Films Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

2 : Jaurès (Paris) (125m) 48 : Jaurès (Paris) (125m)

Contact : https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2022/ https://fb.me/e/1qxijs0b4 Cinéma;Concert;Musique

