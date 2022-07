Tchaïka, 13 avril 2023, .

Tchaïka



2023-04-13 20:30:00 – 2023-04-13

Cie Belova – Iacobelli

Dans les coulisses d’un théâtre, une vieille actrice au crépuscule de sa vie ne sait plus ce qu’elle fait là. S’approchant d’elle, une femme lui rappelle la raison de sa présence : interpréter le rôle d’Arkadina dans « La mouette » de Tchekhov. Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp et si elle ne sait plus tout à fait qui elle est pas plus que son rôle, elle entend assurer la représentation. Dans sa déroute, fiction et réalité s’entrecroisent. Elle tente de suivre la trame de la pièce. Comme dans La mouette, Tchaïka est entre passé et futur, entre désillusion et espoir, et elle poursuit la route, malgré la déglingue.

Conté sur la trame du rêve, ce spectacle pour une actrice et une marionnette est le premier de la compagnie belgo-chilienne Belova-Iacobelli qui a remporté de nombreux

Prix : Prix du meilleur spectacle et de la meilleure actrice par Círculo de Críticos de Arte de Chile (Chili) en 2018. Prix du public pour la meilleure mise en scène par Premios Clap (Chili) en 2018. Prix Maeterlinck de la Critique (Belgique) catégorie “meilleur seul·e en scène” en 2020. Nominé au Prix Maeterlinck de la Critique (Belgique) catégorie “meilleure comédienne” en 2020. Grand Prix du Festival International de Bieslko Biala en 2022 (Pologne).

Cie Belova – Iacobelli

Dans les coulisses d’un théâtre, une vieille actrice au crépuscule de sa vie ne sait plus ce qu’elle fait là. S’approchant d’elle, une femme lui rappelle la raison de sa présence : interpréter le rôle d’Arkadina dans « La mouette » de Tchekhov. Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp et si elle ne sait plus tout à fait qui elle est pas plus que son rôle, elle entend assurer la représentation. Dans sa déroute, fiction et réalité s’entrecroisent. Elle tente de suivre la trame de la pièce. Comme dans La mouette, Tchaïka est entre passé et futur, entre désillusion et espoir, et elle poursuit la route, malgré la déglingue.

Conté sur la trame du rêve, ce spectacle pour une actrice et une marionnette est le premier de la compagnie belgo-chilienne Belova-Iacobelli qui a remporté de nombreux

Prix : Prix du meilleur spectacle et de la meilleure actrice par Círculo de Críticos de Arte de Chile (Chili) en 2018. Prix du public pour la meilleure mise en scène par Premios Clap (Chili) en 2018. Prix Maeterlinck de la Critique (Belgique) catégorie “meilleur seul·e en scène” en 2020. Nominé au Prix Maeterlinck de la Critique (Belgique) catégorie “meilleure comédienne” en 2020. Grand Prix du Festival International de Bieslko Biala en 2022 (Pologne).

Cie Belova – Iacobelli

Dans les coulisses d’un théâtre, une vieille actrice au crépuscule de sa vie ne sait plus ce qu’elle fait là. S’approchant d’elle, une femme lui rappelle la raison de sa présence : interpréter le rôle d’Arkadina dans « La mouette » de Tchekhov. Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp et si elle ne sait plus tout à fait qui elle est pas plus que son rôle, elle entend assurer la représentation. Dans sa déroute, fiction et réalité s’entrecroisent. Elle tente de suivre la trame de la pièce. Comme dans La mouette, Tchaïka est entre passé et futur, entre désillusion et espoir, et elle poursuit la route, malgré la déglingue.

Conté sur la trame du rêve, ce spectacle pour une actrice et une marionnette est le premier de la compagnie belgo-chilienne Belova-Iacobelli qui a remporté de nombreux

Prix : Prix du meilleur spectacle et de la meilleure actrice par Círculo de Críticos de Arte de Chile (Chili) en 2018. Prix du public pour la meilleure mise en scène par Premios Clap (Chili) en 2018. Prix Maeterlinck de la Critique (Belgique) catégorie “meilleur seul·e en scène” en 2020. Nominé au Prix Maeterlinck de la Critique (Belgique) catégorie “meilleure comédienne” en 2020. Grand Prix du Festival International de Bieslko Biala en 2022 (Pologne).

Michael Galvez

dernière mise à jour : 2022-07-08 par