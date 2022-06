Tchaika

Tchaika, 19 novembre 2022, . Tchaika



2022-11-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-19 EUR Un seul‑en‑scène esthétique, poignant où Tita Iacobelli et Natacha Belova élèvent l’art de la marionnette au rang de bouleversante performance. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville