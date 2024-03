TCHA TCHA CAR DEFONCE DE RIRE Clermond-Ferrand, vendredi 13 septembre 2024.

Ils sont 2, ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont devoir se supporter pendant plus de 8h dans la même voiture.Il est 22h, Grégory doit se rendre absolument dans le Sud de la France mais sa voiture vient de le lâcher. N’ayant pas d’autre choix, il décide pour la première fois de faire du covoiturage. Et c’est en allant sur le site TchaTchaCar qu’il tombe sur l’annonce parfaite : Paris-Nice : propose 3 places, voiture confortable et spacieuse, départ 23h. – Emilie 29 ans – Excité par l’idée de traverser le pays en compagnie de cette charmante conductrice, Grégory réserve directement sa place. Malheureusement pour lui, tout ne va pas se passer comme il l’espérait.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-09-13 à 21:00

Réservez votre billet ici

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermond-Ferrand 63