T’Cap Triathlon pour tous Nice Nice Catégories d’évènement: 06000

Nice

T’Cap Triathlon pour tous Nice, 12 juin 2022, Nice. T’Cap Triathlon pour tous Nice

2022-06-12 – 2022-06-12

Nice 06000 « T’CAP – 1er Triathlon Pour Tous » n’est pas d’un événement compétitif mais un événement festif qui vise à permettre à toutes les personnes le souhaitant de pouvoir réaliser leur 1er Triathlon ou refaire un Triathlon en mode Fun & Plaisir. +33 3906 Nice

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 06000, Nice Autres Lieu Nice Adresse Ville Nice lieuville Nice Departement 06000

Nice Nice 06000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

T’Cap Triathlon pour tous Nice 2022-06-12 was last modified: by T’Cap Triathlon pour tous Nice Nice 12 juin 2022 06000 Nice

Nice 06000