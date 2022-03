TC QUARTET & TONY CHASSEUR L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay, 16 avril 2022, Tremblay-en-France.

Date et horaire exacts : Le samedi 16 avril 2022

de 20h30 à 23h30

payant

TC Quartet est une nouvelle formation issue de la rencontre de 4 musiciens parmi les plus talentueux de la diaspora Antillaise en métropole.

JEAN-PHILIPPE FANFANT, THIERRY FANFANT, DAVID FACKEURE et TONY CHASSEUR, ces quatre grands musiciens ont fait le choix d’un jazz swinguant et efficace, autour d’un répertoire basé sur les plus grands titres et les plus beaux textes de la musique des Antilles et même au-delà en incluant la Guyane, Haïti et la Réunion. Formé de musiciens dont la réputation n’est plus à faire et qui ont accompagné sur scène ou en studio les plus grands TC QUARTET est un projet exceptionnel qui revisite dans une démarche « Jazz » un répertoire d’une diversité et d’une incroyable richesse à découvrir, pour beaucoup, dans une musicalité qui en exhale les saveurs épicées.

Rassemblant des titres d’une efficacité mélodique évidente, nul doute que cet album a tout ce qu’il faut pour convaincre un public le plus large.

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise Tremblay-en-France 93290

B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m) 643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m)



Contact : https://www.lodeonscenejrc.com/

Concert;Musique

Date complète :

2022-04-16T20:30:00+01:00_2022-04-16T23:30:00+01:00