Les Balles Roses TC Lurcy Lévis Lurcy-Lévis, 14 octobre 2023, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

Au profit de la lutte contre le cancer, animation ouverte à tout public, licenciés ou non. Programme de l’après-midi : séance yoga, réveil musculaire, naturopathie, réflexologie, produits secrets de miel…

Animations simples, doubles..

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 18:00:00. EUR.

TC Lurcy Lévis place de l’ancienne Gare

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In aid of the fight against cancer, this event is open to all, members of the public and non-members alike. Afternoon program: yoga session, muscular awakening, naturopathy, reflexology, secret honey products…

Single and double events.

A beneficio de la lucha contra el cáncer, este acto está abierto al público en general, con o sin licencia. Programa de tarde: sesión de yoga, despertar muscular, naturopatía, reflexología, productos secretos a base de miel, etc.

Eventos individuales y dobles.

Zu Gunsten des Kampfes gegen den Krebs, Veranstaltung für alle offen, ob mit oder ohne Lizenz. Nachmittagsprogramm: Yogasitzung, Muskelerwachen, Naturheilkunde, Reflexzonenmassage, geheime Honigprodukte…

Einzel- und Doppelanimationen.

