Le TC-Club d’Arles vous invite au vernissage de l’exposition des dessins de Christophe Lecocq handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique ii;mi;pi TC-Club Arles Bureau A03, 3 rue Yvan Audouard, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le TC-Club d’Arles, lieu de sociabilité pour personnes cérébrolésées, est heureux d’accueillir l’exposition de Cristophe Lecocq, artiste plasticien et adhérent de notre association.

Lors du vernissage le 12 octobre à 15h, il y aura un moment convivial pour présenter l’association et une petite buvette pour inaugurer l’exposition.

L’exposition restera accessible du lundi au jeudi entre 14h et 16h30 pendant les horaires d’ouverture du TC-Club, jusqu’au 27 octobre et sera fermée le lundi 24.

