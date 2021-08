Marseille PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Bouches-du-Rhône, Marseille Tayori PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Violon : Chikako Hosoda Piano : Nicolas Mazmanian « Tayori » en Japonais signifie « correspondance », entendons par là « rapport à l’écriture », l’échange des pensées, des respirations, des façons, des sensibilités. La musique occidentale a eu avec Jean-Philippe Rameau, Claude Debussy, John Cage ou encore Olivier Messiaen une approche qui a créé des ponts et des liens indissociables avec l’Asie. De même, de nombreux compositeurs Asiatiques tels Torū Takemitsu, Toshio Hosokawa ou Qi gang Chen ont puisé leur inspiration dans la culture occidentale pour les marier parfois – et souvent habilement – avec les musiques traditionnelles. Oeuvres de Toru Takemitsu, Claude Debussy, Kunimitsu Takeuchi. Créations de Vincent Beer Demander, Philippe Festou Renseignements et réservations : 04 91 43 10 46 ou [info@ensemble-telemaque.com](mailto:info@ensemble-telemaque.com) Tarifs : urlr.me/Q3f7W

de 5 à 12€

♫♫♫ PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-09-12T15:30:00 2021-09-12T17:00:00

