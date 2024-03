TAYLOR SWIFT TRIBUTE SHOW ZENITH D’AMIENS Amiens, vendredi 28 mars 2025.

TAYLOR SWIFT TRIBUTE SHOW – Hommage à Taylor Swift Également née en 1989, Katy Ellis est la chanteuse derrière ce spectacle hommage à Taylor Swift. Elle possède la même énergie sur scène et s’est perfectionné, ce qui fait de cet hommage à Taylor Swift, une performance unique.Ce spectacle énergique fait participer tout le public et permet à chacun de chanter et de danser sur tous les succès de Taylor Swift.Katy Ellis couvre toutes les époques de la musique de Taylor Swift, de la country de ses débuts, à la pop actuelle. Ses costumes sont confectionnés sur mesure et sont identiques à ceux que portent l’artiste.Ce spectacle diffusé dans le monde entier, ne cesse de prendre de l’ampleur et de remporter du succès.

Tarif : 39.50 – 59.50 euros.

Début : 2025-03-28 à 20:00

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80