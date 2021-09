Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse TAYC Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

TAYC Zénith de Toulouse, 10 novembre 2022, Toulouse. TAYC

Zénith de Toulouse, le jeudi 10 novembre 2022 à 20:00 Le célèbre créateur de l’Afrolov’, savant mélange d’R&B, Jazz, Soul, Pop, le tout associé à une grande Afro Music, sera en concert à partir du 21 octobre 2022 en France, Suisse, Belgique dans les Zénith et à l’Accor Arena à Paris le 7 décembre 2022.

Producteur : YUMA PRODUCTIONS Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00

Rap / Hip Hop – Variété française Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

2022-11-10T20:00:00 2022-11-10T00:00:00

