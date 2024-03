TAYC WAREHOUSE Nantes, mardi 30 avril 2024.

TAYC débarque au Warehouse le mardi 30 avril une veille de jour férié pour un showcase excusif à Nantes ! –On préfère te prévenir, ça va être une DIN-GUE-RIE !Aux cotés du rappeur : CAMUS, MUNE & le COLLECTIF RAMDÔM !–Après le Crystal Destiny Tour qui aura réuni plus de 100 000 spectateurs dont un concert exceptionnel à l’Accor Arena le 7 décembre 2022 sold out plus de 6 mois avant, le célèbre créateur de l’Afrolov’, savant mélange d’R&B, Jazz, Soul, Pop, le tout associé à une grande Afro Music, voit encore plus grand ! Nous vous rappelons qu’un Showcase dure entre 30 et 45 min suivant le choix de l’artiste, et se déroule pendant la soirée. Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-30 à 23:55

Réservez votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44