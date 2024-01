TaxiTram Rendez-vous Place de la Nation, devant le restaurant Le Dalou Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 20 janvier 2024

de 13h45 à 18h15

.Public adolescents adultes. payant

Plein Tarif : 10€

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emplois, moins 18 ans) : 6€

TaxiTram, un voyage en autocar vers une sélection de deux lieux du réseau pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’expositions ou des équipes.

Au programme du samedi 20 janvier 2024 :

Au cours d’une après-midi, le TaxiTram vous emmène découvrir deux expositions autour de l’œuvre de Victor Burgin. Artiste, théoricien et enseignant, figure majeure de la scène artistique internationale, son travail s’attache à explorer les relations entre les images fixes, les images en mouvement et les mots, le plus souvent dans leurs fonctions narratives et sémiologiques.

Visite guidée avec Nathalie Giraudeau, directrice du centre d’art et son équipe

Place(s) présente un ensemble de pièces emblématiques de l’artiste et théoricien, figure majeure de la scène artistique internationale, Victor Burgin (1941, Royaume-Uni). Associant textes et images, sa démarche se développe autour de questions telles que la lutte des classes ou la différence de genre. Étroitement liée à l’analyse critique des politiques de représentation et de fabrique d’idéologie, elle explore le développement multiforme de la conception d’image. (Lire la suite)

Victor Burgin, Ça

Jeu de Paume, Paris (1er)

Visite guidée avec Pia Viewing, commissaire de l’exposition

Le Jeu de Paume consacre une exposition à Victor Burgin, artiste, écrivain, professeur d’université et théoricien de l’image, la première de cette importance à lui être consacrée en France. Son travail s’attache à explorer les relations entre les images fixes, les images en mouvement et les mots. L’exposition du Jeu de Paume présente une sélection d’œuvres de 1970 à aujourd’hui, depuis ses réalisations mêlant textes et images photographiques jusqu’à sa production actuelle de vidéos réalisées par la modélisation numérique 3D.

Informations pratiques

Rendez-vous à 13h45 Place de la Nation, devant le restaurant Le Dalou

Adresse : 2 avenue du Trône 75012 Paris

Accès : RER A et Métro lignes 1, 2, 6 et 9 (Nation)

À votre arrivée, merci de venir rencontrer l’équipe TRAM afin qu’elle note votre présence.

Une question, une information supplémentaire ?

Contactez Mathilde : taxitram@tram-idf.fr / 01 53 34 64 43

Rendez-vous Place de la Nation, devant le restaurant Le Dalou 2 avenue du Trône 75012 Paris

Contact : +33153346443 taxitram@tram-idf.fr https://www.facebook.com/reseau.tram https://www.facebook.com/reseau.tram https://my.weezevent.com/taxitram-samedi-20-janvier-2024

Victor Burgin Victor Burgin, Adaptation, 2023 [Œuvre en cours], vidéo en boucle © Victor Burgin