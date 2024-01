TaxiTram Rendez-vous devant le Palais des expositions des Beaux-Arts de Paris Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 13h30 à 18h30

.Public adolescents adultes. payant

Plein Tarif : 10€

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emplois, moins 18 ans) : 6€

TaxiTram, un voyage en autocar vers une sélection de trois lieux du réseau pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’expositions ou des équipes.

Au programme du samedi 3 février 2024 :

Des lignes de désir

Exposition des Félicités 2023

Beaux-Arts de Paris (6ème)

Introduction avec un·e médiateur·rice suivie d’une visite libre

Exposition des vingt-huit artistes qui ont obtenu leur Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques aux Beaux-Arts de Paris avec les Félicitations du jury. Peintures, sculptures, installations et vidéos se mêlent avec les pratiques de performance et d’édition, à l’occasion d’une programmation hebdomadaire. Chemins tracés dans un paysage par l’érosion de la marche d’humains ou d’animaux, les lignes de désir, aussi appelées chemins du libre arbitre, sont de douces remises en cause du système. La critique des excès de la modernité constitue un sous-texte chez les artistes de l’exposition.

Natalia Jaime-Cortez, Hier j’ai vu une baleine dans la Seine

École et Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge (91)

Visite guidée avec l’artiste et Morgane Prigent, commissaire de l’exposition, en avant-première

Le travail de Natalia Jaime-Cortez se déploie, ou plutôt se déplie, et relève d’un engagement corporel de l’artiste dont les papiers suspendus viennent dessiner des lignes dans l’espace. Le travail de la couleur est ici distancié puisque que cette dernière apparaît grâce au trempage d’un papier, inlassablement le même, dans des bains d’encre. Le geste se répète, toujours dans une absence d’outil. La main de l’artiste vient déchirer ces supports fragiles avant de les superposer dans des compositions dont émanent une subtile fragilité.

Archive Station

Immanence, Paris (15ème)

Visite à l’occasion du vernissage de l’exposition

Après quelques travaux, Archive Station, le centre de recherche autour du livre d’artistes d’Immanence propose un accrochage d’un choix de livres d’artistes, revues, catalogues et ephemeras.

Informations pratiques

Rendez-vous à 13h30 devant le Palais des expositions des Beaux-Arts de Paris.

Adresse : 13 quai Malaquais 75006 Paris

Accès : Métro lignes 1 (Louvre – Rivoli), 4 (Saint-Germain-des-Prés), 7 (Pont Neuf) et 10 (Mabillon).

À votre arrivée, merci de venir rencontrer l’équipe TRAM afin qu’elle note votre présence.

Une question, une information supplémentaire ?

Contactez Mathilde : taxitram@tram-idf.fr / 01 53 34 64 43

Contact : +33153346443 taxitram@tram-idf.fr

Natalia Jaime-Cortez © Natalia Jaime-Cortez, Hier j’ai vu une baleine dans la Seine, 2023