TaxiTram Nuit Blanche – Parcours Est Place de la Nation, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Visites des programmations présentées dans les lieux membres et amis du réseau TRAM. Le réseau TRAM vous propose un voyage pour partir à la découverte de la création contemporaine et vivre des moments privilégiés en compagnie des artistes, des commissaires d’expositions ou des équipes. Faire corps commun, Programmation en lien, présentée à la MABA (94) et à la Maison Populaire (93) Village artistique sud-est. Pour ce parcours, nous vous emmènerons découvrir deux projets Nuit Blanche Métropolitaine au travers d’une itinérance nocturne en autocar dans le territoire de la Métropole du Grand Paris. À l’issue du parcours, nous vous escorterons jusqu’au village artistique sud-est du GR 75 pour profiter de la programmation Nuit Blanche parisienne. Les artistes à la MABA : les gens d’Uterpan, Josephin Arnell, Carole Douillard, Hoël Duret, Camille Llobet, Jonathan Martin, Julien Prévieux, Luiz Roque, Bassem Saad. À la Maison Populaire : Nils Alix-Tabeling et Justin Fitzpatrick. Avec le soutien de Métropole du Grand Paris Nuit Blanche -> Nuit Blanche Place de la Nation 2 Avenue du Trône Paris 75012

Lignes 1, 2, 6, 9 : Nation Lignes 26, 56, 86, 215, 351 RER A Nation

TRAM Réseau art contemporain Paris / Île-de-France

