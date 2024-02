TaxiTram au départ de la Porte Maillot Rendez-vous à la Porte Maillot Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 13h30 à 19h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein Tarif : 10€

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emplois, moins 18 ans) : 6€

TaxiTram, un voyage en autocar vers une sélection de trois lieux du réseau pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’expositions ou des équipes.

Au programme du samedi 2 mars 2024 :

Dominique Ghesquière et Lucie Douriaudk, En poussière

À La Graineterie, Centre d’art de la Ville de Houilles (78)

Visite commentée avec les artistes et la commissaire, Andréanne Béguin

En poussière réunit pour la première fois les pratiques de Lucie Douriaud et de Dominique Ghesquière à La Graineterie – Centre d’art de la Ville de Houilles. L’exposition met en dialogue et en résonance leur travail de la matière, par la patience, la douceur et la répétition. (Lire la suite)

J’ai pleuré devant la fin d’un manga

Premier chapitre

À l’École municipale des beaux-arts / galerie Édouard-Manet, Gennevilliers (92)

Visite guidée avec l’équipe du centre d’art

Au sein d’un monde contemporain hyperconnecté, saturé, assourdissant, la culture manga – dessinée, animée, électronisée – a traversé les frontières du Japon pour s’établir comme des nouvelles interfaces d’appréhension du monde. Cette grammaire culturelle a intégré notre sentiment de communauté, les interstices de notre imagination et a profondément transformé nos conceptions esthétiques. (Lire la suite)

Aurélia Zahedi, La Rose de Jéricho

À l’Institut des Cultures d’Islam, Paris (18e)

Visite guidée avec un·e médiateur·rice

Entre dessins, sculptures, photographies, peintures, installations et performances, Aurélia Zahedi développe depuis plusieurs années un travail consacré à la Rose de Jéricho, plante immortelle errant au gré du vent pour s’ouvrir au contact de la pluie rare et précieuse qui fait fleurir le désert. (Lire la suite)

Informations pratiques

Rendez-vous à 13h30 à la Porte Maillot.

Adresse : 15-27 boulevard Pershing 75017 Paris

Accès : RER C et M1 (Porte Maillot)

À votre arrivée, merci de venir rencontrer l’équipe TRAM afin qu’elle note votre présence.

Une question, une information supplémentaire ?

Contactez Mathilde : taxitram@tram-idf.fr / 01 53 34 64 43

Contact : https://tram-idf.fr/parcours/taxitram-samedi-2-mars-2024/ +33153346443 taxitram@tram-idf.fr https://www.facebook.com/reseau.tram

