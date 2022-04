Taxidermie d’hier et d’aujourd’hui Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Taxidermie d’hier et d’aujourd’hui Muséum d’Histoire Naturelle, 22 avril 2022, Nantes. 2022-04-22

Horaire : 11:30

Gratuit : non Gratuit hors billet d’entrée au Muséum 1 objet, 1 idée, 1 actualité,… L’équipe de médiateurs-trices vous propose des découvertes scientifiques au fil de votre visite du muséum. Sans réservation et dans la limite des places disponibles Muséum d’Histoire Naturelle adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes lieuville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Departement Loire-Atlantique

Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Taxidermie d’hier et d’aujourd’hui Muséum d’Histoire Naturelle 2022-04-22 was last modified: by Taxidermie d’hier et d’aujourd’hui Muséum d’Histoire Naturelle Muséum d'Histoire Naturelle 22 avril 2022 Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique