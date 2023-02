TAXI KEBAB / TOLVY / MICHEL HUBERT FESTIVAL LES PLURIELS LE 106, 18 mars 2023, ROUEN.

TAXI KEBAB / TOLVY / MICHEL HUBERT FESTIVAL LES PLURIELS LE 106. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 13.3 à 13.3 euros.

Le 106 (L-R-22-006227) SMAC de Métropole Rouen Normandie présente Au croisement d’influences venant de toutes parts, Taxi Kebab est la collision entre synthétiseurs, boîtes à rythmes, guitares modulées et buzuq amplifié. Le registre poétique de la voix de Leila Jiqqir se télescope avec les arpèges acides et les nappes ondulantes des expérimentations de Romain Henry aux machines.Dans la droite ligne de ses aîné.es, Violette Tocqueville aka Tolvy fait partie de cette nouvelle vague de la musique électronique hexagonale. Ses compositions sont à la fois élégantes et orchestrales, mélodiques et puissantes.Aujourd’hui en France la quasi-totalité des Michel Hubert ont entre 60 et 120 ans, aiment la musique classique et dansent sur de la country pendant leurs heures de folies. Sauf un, il a moins de 60 ans et surkiffe les paroles loufoques sur un son qui tabasse, entre Euro Dance et Bass Music.

Votre billet est ici

LE 106 ROUEN Allée François Mitterrand Seine-Maritime

Le 106 (L-R-22-006227) SMAC de Métropole Rouen Normandie présente

Au croisement d’influences venant de toutes parts, Taxi Kebab est la collision entre synthétiseurs, boîtes à rythmes, guitares modulées et buzuq amplifié. Le registre poétique de la voix de Leila Jiqqir se télescope avec les arpèges acides et les nappes ondulantes des expérimentations de Romain Henry aux machines.

Dans la droite ligne de ses aîné.es, Violette Tocqueville aka Tolvy fait partie de cette nouvelle vague de la musique électronique hexagonale. Ses compositions sont à la fois élégantes et orchestrales, mélodiques et puissantes.

Aujourd’hui en France la quasi-totalité des Michel Hubert ont entre 60 et 120 ans, aiment la musique classique et dansent sur de la country pendant leurs heures de folies. Sauf un, il a moins de 60 ans et surkiffe les paroles loufoques sur un son qui tabasse, entre Euro Dance et Bass Music.

.13.3 EUR13.3.

Votre billet est ici