Journée à la ferme 63 route de Senat, 7 mai 2023, Taxat-Senat.

Venez nombreux nous retrouver autour d’un verre et d’un repas dans une ambiance conviviale. Promenade à dos d’âne et char tiré pars des bœufs de Salers, jeux et animations, visite guidée de la ferme, de nombreux exposants, voltige équestre ….

2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-07 . .

63 route de Senat GAEC Chavenon

Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet us around a drink and a meal in a friendly atmosphere. Donkey ride and cart pulled by Salers cattle, games and animations, guided tour of the farm, many exhibitors, horsemanship …

Venga a tomar algo y a comer con nosotros en un ambiente agradable. Paseo en burro y carro tirado por ganado Salers, juegos y animaciones, visita guiada de la granja, numerosos expositores, equitación…

Kommen Sie zahlreich und treffen Sie uns bei einem Glas und einem Essen in einer geselligen Atmosphäre. Eselreiten und ein Wagen, der von Salers-Ochsen gezogen wird, Spiele und Animationen, Führungen durch den Bauernhof, zahlreiche Aussteller, Pferdevoltigieren …

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule