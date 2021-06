Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux, Yonne Tax Brothers and the Old Racoon Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Catégories d’évènement: Saint-Bris-le-Vineux

Yonne

Tax Brothers and the Old Racoon Saint-Bris-le-Vineux, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Bris-le-Vineux. Tax Brothers and the Old Racoon 2021-07-17 21:00:00 – 2021-07-17 23:00:00 Les Peintres de Vignes en Caves 1 Rue du Docteur Tardieux

Saint-Bris-le-Vineux Yonne Saint-Bris-le-Vineux EUR +33 3 86 53 31 79 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Bris-le-Vineux, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Bris-le-Vineux Adresse Les Peintres de Vignes en Caves 1 Rue du Docteur Tardieux Ville Saint-Bris-le-Vineux lieuville 47.74406#3.64743