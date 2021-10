Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Tawsen Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Tawsen Rocher de Palmer, 19 février 2022, Cenon. Tawsen

Rocher de Palmer, le samedi 19 février 2022 à 20:30

Biberonné à l’éclectisme musicale (de la variété italienne, aux chants sacrés arabes, en passant par la chanson française, le jeune artiste a choisi de ne pas choisir : il scande ses textes en français, en italien ou en darija (arabe dialectal maghrébin) sur des sons hybrides où rap, pop et R’n’B se côtoient avec succès. Tawsen tricote des refrains entraînants, aux contrastes saillants : les mélodies dansantes s’habillent alors de sentiments, souvent mélancoliques. Tawsen est un « certified lover boy » qui assume. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 19€ / Plein tarif : 17€ / Tarif abonné : 14€

Les influences de Tawsen prennent leur source dans ses origines belge, italienne et marocaine. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon