Tavers Expo Chansons 13.14.15 mai Espace culturel de La Cerisaie, 13 mai 2022, Tavers.

Tavers Expo Chansons 13.14.15 mai

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à Espace culturel de La Cerisaie

**Concert le dimanche 15 mai** à 16 h **Âge Tendre et Music-hall 60 th** Un florilège de chansons françaises puisé dans le répertoire des plus grands interprètes des années 60 (Isabelle Aubret, Juliette **Gréco**, Gilbert **Bécaud**, Serge **Gainsbourg**, Charles **Aznavour** etc.) Ni rock ni yéyé et pourtant des ballades qui swinguent et des slows incontournables de l’époque, pour un programme grand public à écouter ou à reprendre en chœur. **Brigitte Lecoq** est une artiste créatrice et chanteuse de la région Centre Val de Loire, reconnue pour ses interprétations justes et émouvantes, de Barbara notamment. Elle est accompagnée par **Jacky Delance**, pianiste renommé, compositeur et chef d’orchestre de célèbres émissions télé. _**Tarifs Concert**_ _: Plein 12 € – Réduit 10 € (Demandeur d’emploi – Étudiant – RSA) Réservations :_ _**07 70 87 64 42**_ **Exposition** libre et gratuite d’artistes de la région Centre Val de Loire. – Vendredi de 13 h à 18 h – Samedi de 10 h à 18 h – Dimanche de 10 h à 16 h **Nathalie Boitelet** est graveuse sur verre, elle utilise la technique de la gravure au jet de sable pour réaliser ses œuvres. **Élise Pioger**, apicultrice passionnée, peint un monde végétal et animal à la cire d’abeille, à chaud sur papier et sur bois. **Sylvie Ann Fontaine** artiste photographe, publie un petit recueil de photos intitulé Indicible, à partir de clichés argentiques diapositives. D’autres de ses photos sont exposées sur bâches extérieures. **Yvette Bercier Pujol** est peintre à l’encre sur du papier photo, elle réalise des paysages terrestres, lunaires, des pierres, des murs, des arbres. Représentations sur bâches extérieures d’après ses tableaux. **Marc Vubassone** est sculpteur sur bois et acier, il propose des pièces originales en exploitant des lignes et des volumes épurés au maximum tout en jouant sur les contrastes. **Nicolas Boucher,** peintre décorateur, pratique l’art pictural aux pinceaux comme à la bombe aérosol. Des tableaux grands formats de couleurs vives sur motifs décoratifs dénonçant les paradoxes de la vie actuelle.**Véronique Gardy Delanne** est factrice/teure de flûtes en papiers recyclés, elle utilise une technique qu’elle a entièrement mise au point pour créer au final des flûtes qui fonctionnent parfaitement… _Un événement organisé par l’Atelier de Nouchka Belline association en partenariat avec la mairie de Tavers._

Exposition libre et gratuite – Tarifs Concert : Plein 12€ – Réduit 10€ (Demandeur d’emploi – Étudiant – RSA)

Concert le 15 mai à 16 h (chansons des années 60) – Exposition d’artistes et artisans d’arts à TAVERS

Espace culturel de La Cerisaie Chemin Saint Lomard, Tavers Tavers Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T13:30:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T18:00:00