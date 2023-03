CONCERT « BOSSA NOVA » – TAVERNE DU MUSEE Taverne du musée de la bière Stenay Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse . La Taverne du Musée de la Bière de Stenay vous propose un concert par « Bossa Nova – Didier Sustrac » – Entrée gratuite Didier Sustrac, pionnier de la musique brésilienne, créateur de son propre style, au penchant hispanique, viendra vous faire danser sur son jazz pas comme les autres. +33 3 29 80 68 78 Taverne du musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay

