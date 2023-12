Free Folk Quartet Taverne de l’Irlandais | Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Free Folk Quartet Taverne de l’Irlandais | Nancy Nancy, 17 mars 2024 20:00, Nancy. Free Folk Quartet Dimanche 17 mars 2024, 21h00 Taverne de l’Irlandais | Nancy Gratuit Les musiciens de Free Folk Quartet s’exprimeront en toute liberté au violon, flûtes, cornemuse, guitare, contrebasse, mandoline, banjo, percussions et chants.

Un répertoire qui vous entraînera dans le monde Celte tout en se permettant quelques escapades vers d’autres univers musicaux.

Ambiance festive – A danser ou à écouter ! https://www.facebook.com/FreeFolkQuartet/ Taverne de l’Irlandais | Nancy 8 Rue Mazagran, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « https://www.facebook.com/FreeFolkQuartet/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-17T21:00:00+01:00 – 2024-03-17T23:30:00+01:00

