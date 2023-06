Free Folk Quartet Taverne de l’Irlandais | Nancy Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Free Folk Quartet Taverne de l’Irlandais | Nancy Nancy, 21 juin 2023, Nancy. Free Folk Quartet Mercredi 21 juin, 21h00 Taverne de l’Irlandais | Nancy Gratuit Six musiciens s’exprimeront en toute liberté au violon, accordéon, flûtes, cornemuse, mandoline, guitare, contrebasse, banjo, percussions, chants…

Nous vous attendons sur la terrasse de la taverne.

Annulé si mauvais temps. Taverne de l'Irlandais | Nancy 8 Rue Mazagran, 54000 Nancy, France

2023-06-21T21:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

