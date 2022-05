Tavaux et son patrimoine architectural Tavaux Tavaux Catégories d’évènement: Jura

Tavaux

Tavaux et son patrimoine architectural Tavaux, 23 juillet 2022, Tavaux. Tavaux et son patrimoine architectural Rue Anne Frank Eglise Saint Anne Tavaux

2022-07-23 – 2022-07-23 Rue Anne Frank Eglise Saint Anne

Tavaux Jura Tavaux Dans le cadre des manifestations culturelles du Centenaire de la mort d’Ernest Solvay, découverte de la Cité ouvrière Solvay des années 30. Déambulation pédestre à partir de l’église Sainte Anne, classée à l’inventaire des monuments historiques. Les bâtiments sociaux, (écoles, ex hôpital), la hiérarchisation sociale et les différents types de cités. Visite exceptionnelle des bureaux administratifs (les Grands Bureaux) et retour par avenue de la République et visite commentée de l’église.

Sur réservation Dans le cadre des manifestations culturelles du Centenaire de la mort d’Ernest Solvay, découverte de la Cité ouvrière Solvay des années 30. Déambulation pédestre à partir de l’église Sainte Anne, classée à l’inventaire des monuments historiques. Les bâtiments sociaux, (écoles, ex hôpital), la hiérarchisation sociale et les différents types de cités. Visite exceptionnelle des bureaux administratifs (les Grands Bureaux) et retour par avenue de la République et visite commentée de l’église.

Sur réservation Rue Anne Frank Eglise Saint Anne Tavaux

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Tavaux Autres Lieu Tavaux Adresse Rue Anne Frank Eglise Saint Anne Ville Tavaux lieuville Rue Anne Frank Eglise Saint Anne Tavaux Departement Jura

Tavaux Tavaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tavaux/

Tavaux et son patrimoine architectural Tavaux 2022-07-23 was last modified: by Tavaux et son patrimoine architectural Tavaux Tavaux 23 juillet 2022 Jura Tavaux

Tavaux Jura