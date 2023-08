Kan ba’r Bistro à Plouyé Tavarn Ti Elise – Bar Ty Elise Plouyé Catégories d’Évènement: Finistère

Plouyé Kan ba’r Bistro à Plouyé Tavarn Ti Elise – Bar Ty Elise Plouyé, 25 août 2023, Plouyé. Kan ba’r Bistro à Plouyé Vendredi 25 août, 20h00 Tavarn Ti Elise – Bar Ty Elise Evit mann Tavarn Ti Elise – Bar Ty Elise Route de Collorec, 29690 Plouyé Plouyé 29690 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « emglev.bro.karaez@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 32 70 12 51 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T20:00:00+02:00 – 2023-08-25T23:00:00+02:00

2023-08-25T20:00:00+02:00 – 2023-08-25T23:00:00+02:00 Chant Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouyé Autres Lieu Tavarn Ti Elise - Bar Ty Elise Adresse Route de Collorec, 29690 Plouyé Ville Plouyé Departement Finistère Lieu Ville Tavarn Ti Elise - Bar Ty Elise Plouyé latitude longitude 48.312792;-3.743066

Tavarn Ti Elise - Bar Ty Elise Plouyé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouye/